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Власти рассказали о последствиях взрыва в многоэтажке в Махачкале

Управление по ГО и ЧС: взрыв в Махачкале разрушил наружные стены квартиры
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Telegram-канал «Mash Gor»

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Рабадан Магомедов на заседании комиссии по ЧС рассказал, что взрыв разрушил наружные стены квартиры в многоэтажном здании в Махачкале. Его слова передает РИА Новости.

«В квартире, где произошел взрыв, разрушены наружные стены и межкомнатные перегородки. В результате взрыва повреждения получили около 50 автомобилей», — поделился Магомедов.

Взрыв в жилом доме в Махачкале произошел утром 25 марта. Как заявили в прокуратуре республики Дагестан, причиной послужило возгорание газовоздушной смеси. Травмы получили три женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии, и один мужчина. Также пострадали несколько случайных прохожих.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания 150 человек. В настоящее время специалисты разбирают шаткие конструкции внутри дома и вокруг него.

Ранее была названа цена квартир в доме в Махачкале, в котором произошел взрыв газа.

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