Суд арестовал начальника службы закупки зерна компании «‎Макфа» по делу о взятке

В Челябинске главу службы закупки АО «‎Макфа» Тофана арестовали по делу о взятке

Тракторозаводский районный суд Челябинска постановил заключить под стражу на два месяца начальника службы закупки зерна АО «‎Макфа» Ивана Тофана, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд постановляет... удовлетворить ходатайство следствия и избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 27 апреля 2025 года», — говорится в материале.

До этого в Челябинске задержали директора по закупкам компании «Макфа» Владлена Паршина. Источник РИА Новости сообщал, что задержание было связано с получением денежных средств, которое может расцениваться как взятка.

В настоящий момент «Макфа» принадлежит государству в лице «Россельхозбанка». До этого суд взыскал с бывших владельцев компании 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

По версии ведомства, бывший губернатор Челябинской области и основатель компании «Макфа» Михаил Юревич, а также бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

Ранее юрист назвал арестованные 100 трлн руб. по делу «Макфы» творчеством пристава.