В Махачкале ввели режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме

В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС города Рабадан Магомедов, передает ТАСС.

«В целях ликвидации последствий взрыва и обеспечения жизнедеятельности пострадавших граждан имеются основания для введения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Ленинского района», — сказал Магомедов.

Взрыв в многоэтажном жилом доме на улице Гапцахской в Махачкале произошел утром 25 марта. Как рассказали в региональной прокуратуре, причиной стало возгорание газовоздушной смеси. При этом в мэрии заявили, что в доме не должны были жить люди — многоэтажка входила в реестр незаконно возведенных, так как была построена с нарушениями.

По последней информации, в результате происшествия пострадали четыре человека — три женщины и мужчина. Состояние одной из жительниц оценивается как тяжелое.

Ранее спасатели начали собирать обломки дома после взрыва в Махачкале.