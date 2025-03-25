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В Махачкале ввели режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме

Власти Махачкалы ввели режим ЧС муниципального характера
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ГУ МЧС России по Республике Дагестан

В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС города Рабадан Магомедов, передает ТАСС.

«В целях ликвидации последствий взрыва и обеспечения жизнедеятельности пострадавших граждан имеются основания для введения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Ленинского района», — сказал Магомедов.

Взрыв в многоэтажном жилом доме на улице Гапцахской в Махачкале произошел утром 25 марта. Как рассказали в региональной прокуратуре, причиной стало возгорание газовоздушной смеси. При этом в мэрии заявили, что в доме не должны были жить люди — многоэтажка входила в реестр незаконно возведенных, так как была построена с нарушениями.

По последней информации, в результате происшествия пострадали четыре человека — три женщины и мужчина. Состояние одной из жительниц оценивается как тяжелое.

Ранее спасатели начали собирать обломки дома после взрыва в Махачкале.

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