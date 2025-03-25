Спасатели начали собирать обломки дома после взрыва в Махачкале

МЧС России ликвидирует последствия взрыва на улице Гапцахской в Махачкале

Спасатели начали ликвидировать последствия взрыва на улице Гапцахской в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спасатели ведомства продолжают разбор конструкций. Обследованы 300 квартир и эвакуированы 15 поврежденных автомобилей», — говорится в сообщении.

В публикации также говорится, что психологи МЧС начали проводить консультации с населением для помощи пострадавшим и их семьям.

Взрыв в многоэтажном жилом доме на улице Гапцахской в столице республики Дагестан произошел утром 25 марта. Как рассказали в региональной прокуратуре, причиной стало возгорание газовоздушной смеси.

По последней информации, в результате происшествия пострадали два человека — женщина и мужчина. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают шаткие конструкции на месте взрыва. Спасатели эвакуировали из здания 150 человек.

Ранее глава Дагестана Меликов назвал причину взрыва в доме в Махачкале.