Биолог оценил идею запретить фермерам обработку урожая, вредящую пчелам

Проблема с массовой гибелью пчел в России актуальна не первый год, в числе причин называют и используемые фермерами от вредителей инсектициды и прочие яды. Часто пчелы, прилетая на обработанные ими поля, не могут вернуться в улей. Однако запретительные меры решить вопрос не помогут, заявил в беседе с kp.ru кандидат биологических наук, автор бестселлера «Краткая история насекомых» Александр Храмов.

Чаще всего с проблемами из-за использования ядов от насекомых-вредителей сталкиваются пчеловоды, которые размещают свои пасеки недалеко от агрокомбинатов. До их полей пчелы, как правило, долетают, а вернуться обратно не могут.

«Прилетели пчелки за нектаром на рапсовое поле, обработанное неоникотиноидным инсектицидом? Всё, обратную дорогу в улей найдут уже не все, поскольку это вещество подавляет работу нервной системы насекомых. Дикие пчелы страдают по этой же причине», — пояснил биолог.

Однако запрещать представителям агропрома применение инсектицидами нельзя, так как последствия таких мер будут непредсказуемыми, считает эксперт. Он напомнил, что подобный опыт был в странах ЕС несколько лет назад, однако привел лишь к тому, что фермеры стали использовать для обработки урожая устаревшие пестициды минувшего поколения. Их вредность для окружающей среды не ниже, подчеркнул Храмов.

«В любом случае, если мы хотим прокормить 8 миллиардов человек, без химии нам уже не обойтись. Надо искать баланс», — отметил он.

Напомним, сообщалось, что в России цены на натуральный мед в России увеличились на 30-50% на фоне массовой гибели пчел в основных медоносных регионах страны. Так, к примеру, в Татарстане натуральный липовый мед в прошлом году стоил 2 тыс. рублей за три литра, а в этом его продают уже за 4 тыс. рублей.

Председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин отмечал, что основная причина этой проблемы – пестициды, которые бесконтрольно применяются аграриями и губительно сказываются на пчелах и всей окружающей среде. Также он выделял такие причины, как отсутствие в России собственного производства пчел и ошибки пчеловодов, из которых мало кто проходил курсы и учился своему делу.

Ранее союз пчеловодов заявил, что более половины меда на российских прилавках – это фальсификат.