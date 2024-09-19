Раскрыты причины массовой гибели российских пчел

В России дорожает мед на фоне массовой гибели пчел. Это связано с пестицидами, которые применяются аграриями. Для решения проблемы приходится завозить пчел из Узбекистана, хотя южные насекомые к российским условиям адаптируются с трудом и также часто не выживают. Об этом рассказал НСН председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин.

«Первая причина гибели – конечно, пестициды, которые губительно сказываются на пчелах и всей окружающей среде. Аграрии сегодня могут бесконтрольно применять пестициды», — отметил специалист.

Также на этой проблеме сказалось отсутствие в России собственного производства пчел. Это необходимо, так как они часто гибнут во время зимовки по самым разным причинам, и болеют. Завозить пчелопакеты приходится, к примеру, из Узбекистана, но они южане и плохо переносят зиму в России, часто не выживая.

Еще одна причина потери пчел – это ошибки пчеловодов, из которых мало кто проходил курсы и учился своему делу, отметил Капунин.

Что касается цен на мед, то они растут не только из-за массовой гибели пчел, но и плохих сборов меда, связанных с непогодой. В некоторых регионах был засуха, где-то – чрезмерно долги дожди, в результате чего пчеловоды в этом сезоне потеряли около 50% пчелосемей. Это порядка 1,5 млн семей, а восполнить производители могут не более 100 тыс., что и приводит к скачкам цен на мед.

Напомним, сообщалось, что в России цены на натуральный мед в России увеличились на 30-50% на фоне массовой гибели пчел в основных медоносных регионах страны. Так, к примеру, в Татарстане натуральный липовый мед в прошлом году стоил 2 тыс. рублей за три литра, а в этом его продают уже за 4 тыс. рублей.

Ранее союз пчеловодов заявил, что более половины меда на российских прилавках – это фальсификат.