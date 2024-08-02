Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Союз пчеловодов: более половины меда на российских прилавках – это фальсификат

Глава союза пчеловодов Капунин: более половины меда в России – фальсификат

close
100%
Depositphotos

До российских потребителей настоящий мед не доходит – половина того, что есть в продаже, это фальсификат с химическими добавками, рассказал председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин. Поддельный продукт производят целые цеха, поэтому настоящий мед можно купить только непосредственно с пасеки, предупредил он в беседе с НСН.

«С урожаем в этом году проблем нет, меда будет достаточно. Другое дело, что не каждый пчеловод сможет свой качественный продукт доставить до массового потребителя, потому что рынок наш заполнен фальсификатом», — подчеркнул Капунин.

Ненастоящим мед становится не только после добавления химикатов, но и сахарного или глюкозного сиропа, фруктозы. А в цехах, где производят дешевый мед, в него замешивают также химические загустители, вкусовые добавки и лишь немного цветочной пыльцы, рассказал специалист. Именно такой мед, по его словам, массово реализуется в магазинах и на ярмарках. Чтобы купить настоящий, качественный и полезный продукт, нужно лично общаться с пчеловодом, заключил он.

До этого Роскачество провело исследование меда 16 торговых марок и выяснила, что ни одна из них не соответствует требованиям – все производят фальсификат. В том числе подделку выявили в продукции торговых марок «Медовая долина», «Каждый день Spar, «365 дней», «Наша Сибирь» и других.

Россиянам ранее объяснили, как отличить настоящий мед от подделки в домашних условиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами