Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о причинах подорожания меда в России

SHOT: цены на натуральный мед взлетели из-за массовой гибели пчел

close
Freepik

Цены на натуральный мед в России увеличилась на 30-50% на фоне массовой гибели пчел в основных медоносных регионах страны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Председатель «Пчеловодов Татарстана» сообщил о серьезных проблемах в отрасли. Массовый мор пчел связан с использованием агрохимикатов при опылении полей, которые затрагивают и пасеки. Это привело к дефициту продукции и значительному росту цен.

«Натуральный липовый мед в Татарстане в прошлом году стоил 2 тыс. рублей за три литра, а в этом его продают уже за 4 тыс. на фоне гибели пчел», — отметил председатель.

Ситуация затронула Татарстан, Башкирию, Ростовскую область и Алтайский край. В Ростовской области цены выросли в полтора раза, тогда как на Алтае пытаются сохранить прежний уровень.

Союз промышленных пчеловодов России работает над совершенствованием нормативной базы, чтобы учесть интересы всех сторон сельского хозяйства. Они призывают ужесточить наказание за нарушения в применении ядохимикатов на полях.

«Только в таком случае риск массовой гибели пчел и цены на натуральный мед будут ниже», — подчеркнули в Союзе.

До этого россиянам рассказали, что некоторые фальсификаты меда содержат опасные вещества, которые производители добавляют для улучшения вида продукта. Чаще встречаются другие способы подделки, например, разбавление меда сахарным сиропом. При этом человек не получит из меда тех полезных веществ, на которые рассчитывал.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании одежды российских брендов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами