В РПЦ заявили, что государство должно принимать законы против магов и гадалок

Митрополит Григорий заявил о необходимости защитить россиян от гадалок и магов

Государство должно на законодательном уровне защищать россиян от гадалок, магов и экстрасенсов. Об этом заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в эфире телеканала «Россия 24».

«Государство в целях сбережения нашего народа должно <…> принимать какие-то законодательные акты, которые будут препятствовать нанесению вреда такими людьми нашем гражданам», — отметил он и подчеркнул, что оккультизм и магия вредят человеку.

Митрополит добавил, что те, кто обращается «к гадалкам, к магам, к так называемым, целителям, экстрасенсам», часто попадают в зависимость.

23 января в Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов и развитии механизмов по блокировке сайтов с такой информацией. Автор инициативы — депутат Андрей Свинцов. Изменения планируют внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе».

В документе говорится, что «таролог» — это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами «таро», предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям.

Ранее была названа страна, в которой запретили приглашать гадалок и астрологов в СМИ.