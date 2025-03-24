В России могут ввести штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре

Россиян могут начать штрафовать за рекламу в соцсетях без регистрации в РКН

В России могут ввести штрафы за публикацию рекламы в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре (РКН). Нововведение могут принять уже 25 марта, сообщает телеканал «Известия».

Так, согласно инициативе нарушителей будут штрафовать на сумму от 2,5 тыс. до 500 тыс. рублей. Кроме того, им запретят выкладывать рекламу на нежелательных ресурсах.

Накануне сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит законопроект о введении запрета на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных и международных организаций, деятельность которых была признана нежелательной на территории страны.

Как уточнил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, документ направлен на пресечение обогащения нежелательных в РФ структур.

Депутат подчеркнул, что российские блогеры и предприниматели продолжают размещать рекламу в заблокированных на территории страны социальных сетях. Для этого они используют технологии обхода ограничений, включая VPN.

Ранее россиянам рассказали, когда ГД РФ рассмотрит законопроект о запрете рекламы тарологов.