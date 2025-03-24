Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут ввести штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре

Россиян могут начать штрафовать за рекламу в соцсетях без регистрации в РКН
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В России могут ввести штрафы за публикацию рекламы в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре (РКН). Нововведение могут принять уже 25 марта, сообщает телеканал «Известия».

Так, согласно инициативе нарушителей будут штрафовать на сумму от 2,5 тыс. до 500 тыс. рублей. Кроме того, им запретят выкладывать рекламу на нежелательных ресурсах.

Накануне сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит законопроект о введении запрета на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных и международных организаций, деятельность которых была признана нежелательной на территории страны.

Как уточнил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, документ направлен на пресечение обогащения нежелательных в РФ структур.

Депутат подчеркнул, что российские блогеры и предприниматели продолжают размещать рекламу в заблокированных на территории страны социальных сетях. Для этого они используют технологии обхода ограничений, включая VPN.

Ранее россиянам рассказали, когда ГД РФ рассмотрит законопроект о запрете рекламы тарологов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами