Госдума начнет рассматривать законопроект о запрете рекламы тарологов в июне

Проект закона о запрете рекламы услуг тарологов начнут рассматривать в Госдуме в июне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющуюся в распоряжении документацию.

«Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой в первом чтении — июнь 2025 года», — говорится в публикации.

В феврале управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) заявил, что государство должно на законодательном уровне защищать россиян от гадалок, магов и экстрасенсов. По его словам, те, кто обращается «к гадалкам, к магам, к так называемым целителям, экстрасенсам», часто попадают в зависимость.

23 января в Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов и развитии механизмов по блокировке сайтов с такой информацией. Автор инициативы — депутат Андрей Свинцов. Изменения планируют внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе».

В документе говорится, что «таролог» — это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами «таро», предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям.

Ранее была названа страна, в которой запретили приглашать гадалок и астрологов в СМИ.