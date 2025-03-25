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Источник РИА Новости опроверг задержание замглавы Кубанского казачьего хора

РИА назвало фейком сообщения о задержании замглавы Кубанского казачьего хора
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Telegram-канал «Кубанский казачий хор. Официальная страница»

Информация о задержании заместителя генерального директора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко — младшего является недостоверной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

24 марта в отношении Захарченко было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

«В сети пошли фейки про задержание. Просто провели обыск, и все», — сказал собеседник агентства.

О задержании Захарченко — внука художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко — старшего — стало известно утром 25 марта.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в рамках расследования дела следователи провели обыски у Захарченко-младшего и некоторых руководителей хора.

Кубанский казачий хор был основан в 1811 году. Это старейший национальный казачий коллектив России.

Ранее фольклориста Захарченко назвали угрозой нацбезопасности Украины.

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