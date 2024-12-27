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На Украине назвали российского фольклориста угрозой государству

Фольклориста Захарченко назвали угрозой нацбезопасности Украины
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

На Украине назвали народного артиста РСФСР и Украины, российского исследователя народной песни и композитора Виктора Захарченко лицом, представляющим угрозу нацбезопасности страны. Об этом пишет ТАСС.

В черный список Захарченко внесло министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

По мнению ведомства, Захарченко представляет угрозу территориальной целостности Украины из-за своего участия в «антиукраинских мероприятиях» и поддержки действий РФ путем своей профессиональной и общественной деятельности.

Виктор Захарченко — доктор искусствоведения, профессор, собиратель и исследователь народных песен. С 1974 года является художественным руководителем Государственного академического Кубанского казачьего хора.

В 2012 и 2018 годах был доверенным лицом кандидата на пост президента России Владимира Путина.

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