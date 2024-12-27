На Украине назвали российского фольклориста угрозой государству

На Украине назвали народного артиста РСФСР и Украины, российского исследователя народной песни и композитора Виктора Захарченко лицом, представляющим угрозу нацбезопасности страны. Об этом пишет ТАСС.
В черный список Захарченко внесло министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
По мнению ведомства, Захарченко представляет угрозу территориальной целостности Украины из-за своего участия в «антиукраинских мероприятиях» и поддержки действий РФ путем своей профессиональной и общественной деятельности.
Виктор Захарченко — доктор искусствоведения, профессор, собиратель и исследователь народных песен. С 1974 года является художественным руководителем Государственного академического Кубанского казачьего хора.
В 2012 и 2018 годах был доверенным лицом кандидата на пост президента России Владимира Путина.
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