Против замгендиректора кубанского казачьего хора возбудили дело о злоупотреблениях

В отношении замгендиректора Кубанского казачьего хора возбудили уголовное дело о злоупотреблениях. У него прошли обыски, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Агентство пишет, что речь идет якобы о Викторе Захарченко-младшем.

«Да, заведено. Часть 1 статьи 285 УК РФ «Превышение должностными полномочиями», — говорится в материале.

В материале говорится, что Виктор Захарченко-младший — первый заместитель генерального директора Кубанского казачьего хора и внук художественного руководителя Виктора Захарченко-старшего. Кубанский казачий хор был основан 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.

В конце декабря прошлого года Кубанский казачий хор еще раз исполнил одну из любимых песен экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера после слов президента России Владимира Путина о выступлении коллектива на дне рождения немецкого политика.

До этого во время прямой линии президент России Владимир Путин вспомнил день рождения Шредера в 2004 году, когда хор выступил на немецком языке. В коллективе уточнили, что тогда хор исполнил композицию на родном для Шредера диалекте.

Ранее в Таиланде открылось представительство Забайкальского войскового казачьего общества.