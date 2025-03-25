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Задержан заместитель гендиректора Кубанского казачьего хора

У замгендиректора Кубанского казачьего хора и других руководителей прошли обыски
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Telegram-канал «Кубанский казачий хор. Официальная страница»

Заместителя генерального директора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили «Интерфакс» в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, в рамках расследования дела следователи провели обыски у Захарченко и некоторых руководителей хора.

О возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Захарченко — младшего — внука художественного руководителя Виктора Захарченко — старшего, стало известно 24 марта.

Кубанский казачий хор был основан в 1811 году. Это старейший национальный казачий коллектив России.

9 марта СК РФ предъявил обвинение заместителю начальника отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №3 Виталию Ивахнику в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее фольклориста Захарченко назвали угрозой нацбезопасности Украины.

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