Следователи завели дело о ранении корреспондента ТАСС в Курской области

СК РФ возбудил дело о теракте после ранения журналиста ТАСС в Курской области

Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил ранение в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Из заявления следует, что сотрудники ведомства завели дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ. Речь идет о совершении террористического акта, а также воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

«Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к совершению преступления», — добавили в СК РФ.

24 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что одно из сел в Суджанском районе подверглось обстрелу со стороны украинских войск. В тот момент в населенном пункте работал корреспондент ТАСС, который получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени. После этого журналист обратился за медицинской помощью в Курскую областную больницу.

На этом фоне чиновник обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в «прямом нарушении международного гуманитарного права». В то же время он призвал всех жителей региона соблюдать меры безопасности.

Ранее журналист телеканала «Звезда» получил тяжелое ранение в результате атаки ВСУ на Луганскую народную республику.