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В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на нефтебазе

На нефтебазе в Кавказском районе потушили открытое горение
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Павел Лисицын/РИА Новости

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по региону.

«Площадь работ специалистов не изменилась – очаг локализован на 1250 кв. м», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты проводят «пенную атаку», чтобы не дать огню распространиться. В тушении возгорания принимают участие 340 человек и 122 единицы техники.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

По данным на утро 21 марта, площадь пожара сократилась до 2 тыс. кв. м. В пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона сообщали, что один из резервуаров полностью выгорел на нефтебазе, второй продолжает гореть.

Ранее на Кубани «сложился» горящий резервуар на нефтебазе.

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