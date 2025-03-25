В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на нефтебазе

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по региону.

«Площадь работ специалистов не изменилась – очаг локализован на 1250 кв. м», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты проводят «пенную атаку», чтобы не дать огню распространиться. В тушении возгорания принимают участие 340 человек и 122 единицы техники.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

По данным на утро 21 марта, площадь пожара сократилась до 2 тыс. кв. м. В пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона сообщали, что один из резервуаров полностью выгорел на нефтебазе, второй продолжает гореть.

Ранее на Кубани «сложился» горящий резервуар на нефтебазе.