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Нефтебаза в Краснодарском крае горит на площади 2 тыс. кв. м.

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае сократилась до 2 тыс. кв. м
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края сократилась до 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

«К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до 2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что один из резервуаров полностью выгорел на нефтебазе, второй продолжает гореть. В тушении пожара участвуют 456 человек, задействована 181 единица техники.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар.

В настоящее время огнем охвачены два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. Общая площадь возгорания увеличивалась до 10 тысяч квадратных метров, добавили в оперштабе.

Ранее удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае связали с беседой Путина и Трампа.

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