В Эстонии потребовали от ЭПЦ объяснений из-за слов патриарха Кирилла

МВД Эстонии направило руководству Эстонской православной церкви (ЭПЦ) специальное обращение после заявлений главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла о бывших советских республиках. Об этом пишет «РИА Новости».

Речь идет о словах главы РПЦ, которые он произнес в праздник Успения Богородицы. Патриарх отметил, что для него Киев, Минск и другие столицы бывших республик СССР являются «важными духовными центрами единой Святой Руси». В эстонском МВД посчитали, что такие высказывания представляют «угрозу внутренней безопасности и обороноспособности» республики.

В обращении к руководству ЭПЦ министерство потребовало от местной церкви предоставить «четкую, однозначную позицию и оценку выступления патриарха». В ЭПЦ заявили, что собираются в ближайшее время подготовить письменный ответ.

Журналисты напомнили, что это не первый случай за последнее время, когда светские власти в Эстонии оказывают давление на ЭПЦ. Глава МВД Лаури Ляэнеметс ранее рассказал, что правительство потребовало, чтобы Эстонская православная церковь разорвала все канонические связи с Московским патриархатом. Тогда сообщалось, что ЭПЦ под давлением правительства внесла корректировки в свой устав, нарушив тем самым каноны. В частности, из документа пропали упоминания о Московской патриархате, в канонической юрисдикции которого находится Эстонская православная церковь.

Ранее в Эстонии пригрозили запретить местную православную церковь.