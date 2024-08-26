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В Эстонии захотели разорвать канонические связи ЭПЦ и Москвы

Власти Эстонии потребовали от ЭПЦ разрыва канонических связей с Москвой

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РИА Новости

Правительство Эстонии потребовало, чтобы Эстонская православная церковь (ЭПЦ) разорвала все канонические связи с Московским патриархатом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу эстонского МВД Лаури Ляэнеметса.

Агентство обратило внимание, что ЭПЦ под давлением правительства внесла корректировки в свой устав, нарушив тем самым каноны. В частности, из документа пропали упоминания о Московской патриархате, в канонической юрисдикции которого находится Эстонская православная церковь.

«Мы часто слышим в наш адрес обвинения. Мол, мы напрямую подчиняемся либо патриарху, либо даже президенту соседнего государства (России. — Прим. ред.). Но мы уже сказали, что такого прямого подчинения у нас нет», — объяснил епископ Тартусский Даниил (Леписк).

До этого Лаури Ляэнеметс сообщил, что МВД Эстонии, скорее всего, не сможет утвердить новое название для ЭПЦ после принятых изменений устава. По его словам, наименование религиозного объединения должно четко отличаться от названий других юридических лиц.

Ранее в Эстонии пригрозили запретить местную православную церковь.

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