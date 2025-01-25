Эстонская православная церковь решила сменить название

Епископ ЭПЦ сообщил о подаче заявления на регистрацию нового названия

Епископ Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата Даниил сообщил, что заявление на регистрацию нового названия подано. Его слова приводит ERR.

«Мы подали заявление на регистрацию нового названия — Эстонская христианская православная церковь», — заявил он.

По его словам, этот шаг подчеркивает местную идентичность церкви и показывает, что церковь действует в соответствии с законами Эстонской Республики.

Он отметил, что одобренный властями законопроект нарушает свободу вероисповедания и направлен конкретно против нашей церкви.

В ноябре эстонское МВД выразило намерение запретить каноническую Эстонскую православную церковь с целью «исключить возможность деятельности, противоречащей общепринятым принципам международного права». 23 января правительство Эстонии одобрило предложенный министерством законопроект о выходе ЭПЦ из подчинения Московского патриархата и направил его в парламент. Позднее сообщалось, что Эстонская православная церковь решила изменить название.

Ранее на Украине монастырь канонической УПЦ передали заповеднику.