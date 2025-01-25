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Эстонская православная церковь решила сменить название

Епископ ЭПЦ сообщил о подаче заявления на регистрацию нового названия
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Древо

Епископ Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата Даниил сообщил, что заявление на регистрацию нового названия подано. Его слова приводит ERR.

«Мы подали заявление на регистрацию нового названия — Эстонская христианская православная церковь», — заявил он.

По его словам, этот шаг подчеркивает местную идентичность церкви и показывает, что церковь действует в соответствии с законами Эстонской Республики.

Он отметил, что одобренный властями законопроект нарушает свободу вероисповедания и направлен конкретно против нашей церкви.

В ноябре эстонское МВД выразило намерение запретить каноническую Эстонскую православную церковь с целью «исключить возможность деятельности, противоречащей общепринятым принципам международного права». 23 января правительство Эстонии одобрило предложенный министерством законопроект о выходе ЭПЦ из подчинения Московского патриархата и направил его в парламент. Позднее сообщалось, что Эстонская православная церковь решила изменить название.

Ранее на Украине монастырь канонической УПЦ передали заповеднику.

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