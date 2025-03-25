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Названа причина взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале

Минэнерго: причиной взрыва в магазине в Махачкале стала утечка газа
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале, по предварительным данным, стала утечка газа на подземном газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Дагестана.

«По предварительной информации, причина взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале — утечка газа на подземном газопроводе», — говорится в сообщении ведомства.

До этого РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что взрыв произошел в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, причиной стал газ. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии.

Утром 25 марта взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале. Ударная волна была такой силы, что были выбиты окна в доме напротив. В результате ЧП начался пожар.

По последним данным, пострадали два человека — женщина и мужчина. У них сильные ожоги. Прокуратура Дагестана начала проверку. Руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов сообщил, что здание входило в реестр незаконно возведенных, в нем не должно было быть газа.

Ранее была названа причина взрыва в доме в Махачкале.

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