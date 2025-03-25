Российских чиновников обвинили в негуманном подходе к бездомным собакам

Для защиты россиян от бездомных собак существует достаточно эффективных средств, однако чиновники, не желая этим заниматься, продвигают негуманные методы, заявил вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных», зоозащитник Кирилл Горячев. Так в беседе с НСН он оценил предложение наделить регионы полномочиями самим принимать решения об умерщвлении собак.

Напомним, рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными. Предлагается разрешить регионам усыплять бездомных собак и кошек после истечения срока содержания в приютах, а также в случаях угрозы людям, имуществу или другим животным.

«Предложение одно другого краше. Это разворот в антигуманную сторону, попытка разворота. Чиновники на местах саботируют работу, связанную с решением проблемы бездомных животных», — убежден Горячев, добавив, что надеется на отказ от принятия поправок.

По мнению эксперта, сегодня существует достаточно методов для решения проблемы безнадзорных животных, считает эксперт. Он напомнил, что в числе прочего предполагается контролировать выгул собак детьми и нетрезвыми гражданами, добавив, что не понимает, как это будет проверяться.

На сегодняшний день законопроект еще не рассматривался, оценки правительства на документ нет, сообщил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Для меня пока нет предмета для обсуждения, профильный комитет не обсуждал. Никаких текстов мы не видели, только из СМИ», — заключил депутат.

Документ также предусматривает запрет на подкормку и временное удержание бездомных животных, новые обязанности для владельцев пропавших питомцев и штрафы за вмешательство в отлов. Законопроект ранее вызвал критику со стороны Совфеда и зоозащитников. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили новое правило выгула опасных пород собак.