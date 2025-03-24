Оставленная на ночь кухонная вытяжка стала причиной пожара в российском городе

В Тольятти оставленная на ночь вытяжка стала причиной пожара в квартире

В Тольятти из-за кухонной вытяжки, которую оставили включенной на ночь, произошел пожар. Об этом сообщает МЧС России.

Пожар произошел в квартире, где на ночь оставили работающую кухонную вытяжку — она и стала очагом возгорания. Затем воспламенилась мебель и другая бытовая техника.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые эвакуировали из дома десять человек — среди них были дети. К ликвидации огня на восьми квадратных метрах привлекли 26 пожарных и восемь единиц спецтехники.

Из пожара не удалось спасти 42-летнего мужчину. Информации о других пострадавших не поступало.

До этого на Урале пожарные спасли из горящего дома 17 детей. В пожаре пострадал владелец квартиры, где началось возгорание. К тушению пламени привлекли 26 сотрудников экстренных служб и шесть единиц спецтехники.

Ранее россиянин оставил обогреватель без присмотра и спалил дом.