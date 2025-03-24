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На Урале пожарные спасли из горящего дома 17 детей

В Свердловской области пожарные спасли из горящего дома 17 детей

В Свердловской области пожарные спасли из огня 17 детей. Об этом сообщает МЧС России.

Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома, расположенного в Нижнем Тагиле. На втором этаже строения загорелась комната на площади в 20 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли из здания 37 человек, среди которых было 17 детей. В результате случившегося пострадал владелец квартиры, где произошел пожар.

К тушению пламени привлекли 26 сотрудников экстренных служб и шесть единиц спецтехники. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

До этого россиянин оставил обогреватель без присмотра, отлучившись в соседнюю комнату, и спалил дом. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя на площади в 140 квадратных метров.

Ранее шестилетний мальчик поиграл с зажигалкой и спалил квартиру вместе с собой.

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