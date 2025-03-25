Пожар начался в многоквартирном доме в Махачкале после взрыва

В Махачкале после взрыва начался пожар в многоквартирном доме

В Махачкале после взрыва начался пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщил Telegram-канал «Махачкала №1».

«В Махачкале в районе Редукторного горит квартира. До пожара местные слышали звуки взрыва», — говорится в сообщении.

По данным канала, осколками повредило припаркованные автомобили. На опубликованных видео с места происшествия запечатлены разрушенная квартира, густой, черный дым и поврежденные машины.

Информации о пострадавших пока нет.

Накануне пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. В МЧС сообщали, что на втором этаже здания загорелась комната на площади в 20 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли из здания 37 человек, среди которых было 17 детей. В результате ЧП пострадал владелец квартиры, где произошел пожар. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в США в дилерском центре компании Маска обнаружили взрывные устройства.