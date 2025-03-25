В Махачкале при взрыве в жилом доме пострадал как минимум один человек

МЧС РФ: женщина пострадала при взрыве в многоквартирном доме в Махачкале

Как минимум один человек получил травмы в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в столице республики Дагестан. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, пострадала жительница квартиры, где и произошел взрыв.

«На месте происшествия начался пожар. Во многих квартирах взрывной волной выбило стекла», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что также урон получили несколько машин, припаркованных около дома.

Впоследствии информацию об одной пострадавшей подтвердила пресс-служба МЧС РФ, опубликовавшая соответствующее заявление в официальном Telegram-канале. При этом Telegram-канал 112 написал, что травмы получили два человека.

Утром 25 марта в одном из многоквартирных домов в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием. Telegram-канал «Махачкала №1» уточнил, что здание находится в микрорайоне Редукторный.

Материал был дополнен кадрами с места происшествия. На них запечатлены поврежденные автомобили и разрушенная взрывом квартира.

До этого в жилом доме на улице Венеры в поселке Верхнетемерницком, расположенном в Ростовской области, произошел взрыв. В управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района рассказали, что причиной послужила утечка газа. Один человек — мужчина 2002 года рождения — получил ожоги первой степени. Ему понадобилась госпитализация.

Ранее в Ленинградской области после взрыва загорелся частный дом.