В Ленобласти взорвался двухэтажный дом

В Ленобласти после взрыва сгорел двухэтажный частный дом

В Ленобласти произошло возгорание в частном доме. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Санино. По данным издания, загорелся частный дом. На кадрах с места происшествия заметно, что здание взорвалось, огонь распространился на площадь 25 квадратных метров. Пожар потушили, о пострадавших информации нет.

Что именно стало причиной произошедшего, не сообщается. В ситуации разбираются сотрудники аварийных служб.

По данным «Фонтанки», взрыв мог произойти из-за действий нанятой владельцами компании.

«Накануне частная фирма закачивала им газ в газгольдер. Вероятно, именно он стал причиной взрыва», – сообщается в публикации.

По данным издания, семья купила этот двухэтажный дом более трех лет назад.

До этого в Приморском крае пожар уничтожил половину села Авангард. Кто-то поджег траву, после чего огонь перекинулся на жилые дома, выгорели улицы.

Ранее часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции.