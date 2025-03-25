В Ростовской области произошел взрыв в многоквартирном доме

Мужчина пострадал при взрыве в жилом доме в ростовском поселке Верхнетемерницком

Взрыв произошел в одном из многоквартирных домов в поселке Верхнетемерницком, расположенном в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района в Telegram-канале.

Из заявления следует, что урон получило трехэтажное здание на улице Венеры. В доме оказались повреждены входные двери пяти квартир, а также обшивка потолка в подъезде.

«Пострадал один человек», — подчеркнули в пресс-службе.

Речь идет о молодом человеке 2002 года рождения, у которого диагностировали ожоги первой степени. Его доставили в больницу в административном центре региона.

В публикации уточняется, что в экстренные службы информация о взрыве поступила в 3:20 (совпадает с мск). Как выяснили прибывшие на место происшествия специалисты, причиной взрыва стала утечка газа.

«Точная причина происшествия — устанавливается», — добавили в управлении.

21 марта издание 78.ru сообщило, что в Ленинградской области произошел взрыв с последующим возгоранием в одном из частных жилых домов. Здание находится в поселке Санино. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров, тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

Ранее двух жителей Тюменской области отправили под домашний арест в рамках дела о взрыве газа в жилом доме.