СК обвинил замглавы отдела выездных проверок налоговой инспекции во взятке

Следственный комитет России предъявил обвинение заместителю начальника отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России (МИ ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №3 Виталию Ивахнику в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Агентство уточняет, что Ивахника также обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Замначальника содержат под стражей, суд продлил ему срок ареста до 16 мая. По данным обвинениям мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как утверждает агентство, следствие и суд посчитали, что сотрудник налоговой инспекции должен содержаться под стражей по причине возможного оказания влияния на свидетелей, часть из которых является подчиненными Ивахника.

Отмечается также, что задержанный более 10 лет работает в органах ФНС России. В том числе, Ивахник в течение трех лет занимает руководящую должность, а также знает специфику работы налоговых органов. Среди прочего утверждается, что задержанный имеет доступ к информационным базам, а также различной служебной документации, которые в настоящее время еще не изучены следствием. По данным СК, эти документы могут содержать сведения об обстоятельствах преступления.

Позднее обвиняемый Ивахник написал явку с повинной, он признает вину и сотрудничает со следствием.

До этого масштабная коррупционная схема была раскрыта в одном из ключевых медицинских учреждений Минобороны РФ в Краснодаре. По данным следствия, руководство 419-го военного госпиталя совместно с посредниками за взятки оформляло фиктивные диагнозы, тем самым помогая военным избежать несения службы или получить незаконные выплаты. В деле фигурируют 12 человек, включая высокопоставленных сотрудников госпиталя и офицеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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