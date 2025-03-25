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Иностранные специалисты будут получать привилегии в России

РИА: иностранные специалисты высокой квалификации получат привилегии в РФ
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Иностранные специалисты высокой квалификации будут освобождаться от обязательности сдачи экзамена по русскому языку и получат ряд других привилегий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы министерства внутренних дел, имеющиеся в распоряжении агентства.

«Они (высококвалифицированные иностранные специалисты. — «Газета.Ru») освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью», — говорится в публикации.

Также в качестве привилегии иностранные специалисты имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников. При этом, отмечает агентство, работодателям не требуется получать специальное разрешение для привлечения таких специалистов.

По информации РИА, визы таким специалистам оформляются на период действия разрешения на работу, однако их срок не может превышать трех лет.

20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому мигранты смогут работать в России без патента после дактилоскопии. Из документа следует, что помимо дактилоскопии, мигранты должны будут пройти медицинские освидетельствования на наркотики и опасные инфекционные заболевания.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что среди мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в Россию на заработки, но не платит налоги. Также он предложил ввести персональную ответственность для глав компаний, которые нанимают мигрантов через фирмы-однодневки и используют теневые схемы на рынке труда.

Ранее сибирячка прописала в квартире десятки мигрантов и попалась.

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