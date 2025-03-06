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Медведев призвал ввести спецконтроль за мигрантами, которые не платят налоги

Медведев: среди трудовых мигрантов надо выявлять тех, кто не платит налоги

Среди мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в Россию на заработки, но не платит налоги. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Среди трудовых мигрантов важно выявлять тех, кто приезжает к нам на заработки, но не считает нужным платить налоги», — написал Медведев.

Также он предложил ввести персональную ответственность для глав компаний, которые нанимают мигрантов через фирмы-однодневки и используют теневые схемы на рынке труда.

По данным МВД, которые привел Медведев на своей странице, в России каждый год выявляются и пресекаются около 80 тысяч нарушений, связанных с незаконным привлечением нелегалов к работе. Зампред Совбеза считает, что профильные ведомства должны совместными усилиями устранять любые лазейки для нелегалов и недобросовестных работодателей.

До этого Медведев назвал условия для хорошей жизни мигрантов в России. По его мнению, иностранные граждане могут жить и зарабатывать в РФ, только если легально работают и соблюдают все законы.

Ранее в МВД России рассказали об ужесточении миграционной политики в стране.

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