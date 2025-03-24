Сибирячка прописала в квартире десятки мигрантов и попалась

Пенсионерка из Тюмени прописала в квартире более 80 мигрантов за месяц

В Тюмени правоохранители выявили факт нарушения миграционного законодательства 64-летней местной жительницей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

На квартиру по адресу улица Магаданская, 83 неработающей пенсионерки обратил внимание участковый. Полицейскому показалось подозрительным, что в мае 2024 года женщина зарегистрировала на принадлежащей ей жилплощади 83 иностранцев, якобы безвозмездно. При этом владелица квартиры знала, что мигранты проживать у нее не будут.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы РФ» УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

До этого сообщалось о жительнице Петропавловска-Камчатского, которая попала под суд за нарушение миграционного законодательства. Она зарегистрировала у себя в квартире более 115 приезжих.

Ранее в МВД раскрыли порядок штрафов собственникам за нелегальных мигрантов в жилье.