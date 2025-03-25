Стюардессы американской авиакомпании потребовали снять с инвалида аппарат ИВЛ

Стюардессы американской авиакомпании United Airlines потребовали снять с инвалида аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на время полета на самолете. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

По словам матери инвалида Мелиссы Сотомайор, инцидент произошел на рейсе из Тампы в Нью-Джерси. Женщина объяснила бортпроводницам, что у ее сына установлена трахеостома — отверстие в горле для восстановления дыхания. Кроме того, у него имеются проблемы со слухом и зрением. А аппарат ИВЛ необходим для поддержания жизни.

Однако эти доводы не убедили бортпроводниц, которые настаивали, чтобы на время взлета самолета аппарат ИВЛ был снят и закреплен на кресле ремнями безопасности.

Несмотря на возражения Сотомайор, борт все же взлетел. Другие пассажиры самолета осудили жестокость членов экипажа по отношению к инвалиду.

23 марта сообщалось, что бразильянку, отказавшуюся уступить ребенку место в самолете, затравили и уволили с работы.

Ранее россиянка порезала палец сотруднице авиакомпании из-за нежелания оплачивать багаж.