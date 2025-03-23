Женщину, отказавшуюся уступить ребенку место в самолете, затравили и уволили с работы

Пассажирка самолета отказалась уступить свое место плачущему ребенку и потеряла работу. Об этом она рассказала Daily Mail.

В конце прошлого года 29-летняя Джениффер Кастро, сотрудница банка из Белу-Оризонти, Бразилия, оказалась в центре скандала после инцидента, произошедшего 4 декабря на внутреннем рейсе авиакомпании GOL Airlines. Девушка отказалась уступить место у окна плачущему ребенку. Перед вылетом она попросила освободить его кресло, которое она заранее выбрала. В этот момент другая попутчица стала снимать ее без разрешения.

«Меня удивил тот факт, что человек, не имеющий никакого отношения к ситуации, начал снимать меня без разрешения, оскорбляя меня и пытаясь публично опозорить меня просто потому, что я не хотела пересаживаться», — вспоминает Дженнифер.

Опубликованное в сети видео стало вирусным, а негативная реакция общественности и огромное количество оскорблений в ее адрес заставили девушку оставаться дома. Кроме того, она лишилась работы.

«Моей реакцией был полный шок. После этого инцидента моя жизнь изменилась так, как я и представить себе не могла. Я стала объектом осуждений, нападок и домыслов со стороны людей, которые даже не знают всей истории. В профессиональном плане моя жизнь сильно изменилась, настолько, что сегодня я уже не в той сфере, в которой работала раньше», — призналась бразильянка.

Однако благодаря скандальному видео число ее подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) резко возросло до 2,1 млн, что открыло начинающей блогерше новый путь к получению дохода. Тем не менее Кастро решила обратиться в суд и уже подала иск против авиакомпании GOL Airlines, требуя компенсации за страдания и понесенный ущерб, а также против попутчицы, которая первой решила с ней судиться.

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