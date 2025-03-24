Стало известно количество задержанных на протесте в Стамбуле

NTV: в Стамбуле задержали до ста участников акции в поддержку Имамоглу

Порядка ста участников акции протеста у здания мэрии Стамбула против ареста оппозиционного мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу были задержаны 23 марта. Об этом сообщил телеканал NTV, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По его данным, для разгона протестующих после завершения митинга полицейские применили слезоточивый газ.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

Ранее в администрации Эрдогана высказались об эмодзи c мэром Стамбула.