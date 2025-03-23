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В администрации Эрдогана сделали заявление по поводу эмодзи c арестованным мэром Стамбула

В администрации Эрдогана опровергли, что Маск создал в X эмодзи c Имамоглу
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AP

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента в соцсети X опроверг данные о том, что американский миллиардер и владелец платформы Илон Маск для поддержки пользователей в республике создал значок с изображением арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Как отмечается в публикации, появились сообщения о том, что изображение появляется, когда пользователь нажимает на кнопку «Нравится».

«На платформе X не используется логотип, эффект [эмодзи] или значок, относящийся к Экрему Имамоглу», — подчеркнули в организации.

Там добавили, что о появлении интерактивных значков или анимированных эффектов в особых случаях или при отдельных событиях платформа X информирует отдельно, чего в данном случае не было.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник действующего главы государства Реджепа Эрдогана. За несколько дней до ареста диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Он сам отверг выдвинутые против него обвинения. На фоне этого ареста курс турецкой лиры рекордно рухнул, а на улицах начались массовые акции протеста.

Ранее в Турции на фоне протестов заблокировали аккаунты оппозиционеров в X.

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Задержание мэра Стамбула
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