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Рогов заявил, что Зеленский «выпрыгивает из шаровар и усмирительной вышиванки»

Рогов назвал шизофренией картину с горящим Кремлем в офисе Зеленского
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Wolfgang Rattay/Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал шизофренией картину с горящим Кремлем и мавзолеем в офисе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил РИА Новости.

«Наличие подобных картин в его кабинете — явный признак шизофрении и агонии», — отметил собеседник агентства.

Рогов добавил, что Зеленский делает все возможное, «буквально выпрыгивая из шаровар и усмирительной вышиванки», чтобы доказать свою неадекватность и недоговороспособность.

По мнению собеседника агентства, украинский лидер «вытирает ноги» о мирные инициативы президента США Дональда Трампа и желание главы Белого дома положить конец военному конфликту на Украине.

24 марта журнал Time опубликовал фотографию, на которой Зеленский позирует в своем кабинете. При этом у украинского лидера за спиной висят две большие картины: на одной из них изображены Кремль и Мавзолей, охваченные огнем. На другой — украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях.

Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, комментируя эту картину, назвал Зеленского «больным на голову человеком» и подчеркнул, что никому из российских граждан даже в голову не пришло бы заказывать картины с горящей Банковой улицей в Киеве.

Ранее в МИД РФ сравнили кабинет Зеленского с психбольницей.

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