В России прокомментировали картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил в разговоре с «Лентой.ру», что картина с горящим Кремлем в кабинете президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует ограниченность его интеллектуальных возможностей.

«Человек болен на голову. Нормальному человеку придет в голову вешать такие картины? Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, изображение на картине навсегда останется лишь мечтой Зеленского, причем «черной», а не голубой. Он отметил, что в России никому даже в голову не пришло бы заказывать картины с горящим Крещатиком или Банковой улицей, назвав это полной глупостью. По словам Джабарова, подобные действия демонстрируют ограниченность умственных способностей украинского президента.

24 марта журнал Time опубликовал фото с изображение горящего Кремля в кабинете Зеленского. На снимке запечатлен сам политик, который позирует перед камерами на фоне двух картин. На одном из полотен изображены военные Вооруженных сил Украины на поле боя, а на другом — Кремль и Мавзолей, охваченные огнем. В материале также упоминается еще одна картина, висящая над кроватью украинского лидера. На ней изображен российский военный корабль, терпящий бедствие в Черном море.

Ранее дизайнер Зеленского заступилась за его образ на переговорах с Трампом.