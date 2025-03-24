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В МИД РФ сравнили кабинет Зеленского с психбольницей

Захарова назвала психбольницей картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сравнила кабинет украинского лидера Владимира Зеленского с психбольницей. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат дала помещению такую характеристику из-за висящих на стенах картин, на которых изображены полыхающий Кремль и бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской территории.

24 марта журнал Time опубликовал фотографию, на которой Зеленский позирует в своем кабинете. При этом у него за спиной висят две большие картины. На одной из них изображены Кремль и Мавзолей, охваченные огнем. На другой — украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях.

Рассказывая об этих картинах, Зеленский заявил, что каждая из них посвящена «победе».

Позже ситуацию прокомментировал член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. Он назвал украинского лидера «больным на голову человеком» и подчеркнул, что изображенные на картинах события навсегда останутся «черной» мечтой Зеленского. По мнению сенатора, никому из российских граждан даже в голову не пришло бы заказывать картины с горящей Банковой улицей в Киеве.

Ранее украинский депутат объяснил, зачем Зеленскому нужны британские и французские миротворцы.

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