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Офис генсека ООН отреагировал на гибель журналиста «Известий»

В ООН призвали провести расследование гибели корреспондента «Известий» Федорчака
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Александр Федорчак/VK

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал провести расследование гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выступаем против всех убийств журналистов и хотим, чтобы все они были тщательно расследованы», — заявил собеседник агентства.

Также в постпредстве РФ при Всемирной Организации сообщили, что российские дипломаты обязательно поднимут вопрос о гибели и ранении журналистов изданий РФ в результате атак ВСУ на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН.

24 марта в зоне специальной военной операции погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что находятся «на расстоянии вздоха» от прекращения огня на Украине.

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