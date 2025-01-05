В ДНР погиб корреспондент «Известий». Машину Александра Мартемьянова атаковал дрон ВСУ

Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий» в ДНР

В субботу на трассе Горловка — Донецк украинский беспилотник атаковал автомобиль с сотрудниками российских СМИ, в результате чего погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Четверо его коллег, среди которых сотрудники РИА Новости и «Блокнот Донецк», получили осколочные ранения, но их жизням ничего не угрожает. Инцидент вызвал жесткую реакцию со стороны российских властей и международных организаций, которые осудили нападение на журналистов и призвали к обеспечению их безопасности в условиях конфликта.

В субботу, 4 января, на трассе Горловка — Донецк украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, в котором находились сотрудники российских СМИ. Погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, еще четверо журналистов получили ранения. По словам очевидцев, удар был нанесен внезапно, когда автомобиль двигался по относительно спокойному участку дороги.

Александр Мартемьянов работал внештатным корреспондентом «Известий» с 2014 года. В 2023 году он получил ранение при обстреле в Донецке. Мартемьянов награжден медалью «за Храбрость», знаком отличия «за заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

Что случилось

Инцидент произошел во время возвращения группы журналистов в Донецк после съемок последствий обстрелов в Горловке. Команда состояла из сотрудников российских изданий: кроме Мартемьянова в машине были Максим Романенко и Михаил Кевхиев из РИА Новости, редактор «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и военкор этого издания Изабелла Либерман. Они получили осколочные ранения, их жизням ничего не угрожает.

ВСУ сбросили на машину с журналистами боеприпас.

Основной удар пришелся на крышу со стороны Мартемьянова, журналист умер на месте от полученных ранений.

Его тело уже доставили в Донецк.

Автомобиль, на который было совершено нападение, не имел отличительных знаков и находился далеко от линии соприкосновения.

«Какой-то злой рок»

Либерман рассказала «Известиям», что журналисты выезжали из Горловки, куда ранее доставили гуманитарную помощь. Мартемьянов также готовил репортаж о последствиях обстрела этого населенного пункта.

«Когда мы направлялись в сторону Красных Партизан, в нас прилетел дрон. Какой-то злой рок был: время оттягивалось, потому что мы ехали на двух машинах, а у Саши сломалось колесо. Мы решили оставить Сашину машину и сели все вшестером в одну», — рассказала Либерман.

Мартемьянов находился на месте пассажира на переднем сидении и руководил передвижением. Беспилотник появился внезапно, ни один дрон-детектор его не определил.

«Внезапно увидели вспышку, внезапно звук услышали. Не поняли, что происходит, быстро стали выпрыгивать из автомобиля», — рассказала Либерман.

По ее словам, Мартемьянов получил ранения в ногу и голову, он скончался мгновенно.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего их доставили в больницу Донецка для дополнительного обследования. Они отделались ранениями средней и легкой тяжести.

«Не оставим этот инцидент без ответа»

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семье погибшего журналиста и заявил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Он назвал действия ВСУ очередным проявлением террора против гражданских лиц и работников СМИ.

«Атака на журналистов — это еще одно подтверждение того, что Украина продолжает целенаправленную политику устрашения и информационного подавления. Мы не оставим этот инцидент без ответа», — заявил Пушилин.

МИД РФ также выступил с жестким заявлением, осудив действия украинских вооруженных сил. Ведомство потребовало международного расследования происшествия и привлечения виновных к ответственности.

«Мы призываем международные организации, в том числе ОБСЕ и ООН, дать объективную оценку произошедшему и принять меры для защиты журналистов, работающих в зоне конфликта», — говорится в заявлении представителя МИД Марии Захаровой.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия поднимет вопрос об атаке на журналистов на ближайшем заседании СБ ООН по Украине.

«Безопасность журналистов должна быть приоритетом для всех сторон»

«Репортеры без границ» и Международная федерация журналистов выразили глубокую обеспокоенность произошедшим. В своих заявлениях они подчеркнули необходимость принятия мер для обеспечения безопасности журналистов, работающих в горячих точках.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций осуждает любые нападения на работников СМИ и будет добиваться тщательного расследования инцидента: «Журналисты выполняют важную миссию, информируя мир о конфликтах и гуманитарных катастрофах. Их безопасность должна быть приоритетом для всех сторон».