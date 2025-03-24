Главный раввин ВСУ Мильман: у Зеленского есть именное место в синагоге Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский имеет именное место в центральной синагоге Киева. Об этом пишет Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на главного раввина Вооруженных сил Украины (ВСУ) Давида Мильмана.

По его словам, предназначенное для главы государства кресло расположено по правому краю. Оно находится в первых рядах.

«Когда нет владельца, здесь может сидеть кто-либо другой», — уточнил Мильман.

22 марта сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Пантелеимоновский храм, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Религиозное учреждение находится в городе Белая Церковь в Киевской области.

В пресс-службе Белоцерковской епархии УПЦ рассказали, что представители ПЦУ в присутствии сотрудников правоохранительных органов повредили замок боковой двери и проникли в храм. При этом местные власти не стали препятствовать захвату и даже помогли сторонникам Православной церкви Украины перерегистрировать уставные документы Свято-Пантелеимоновского храма.

24 февраля Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух настоятелей храмов УПЦ в Житомирской и Винницкой областях. Священнослужителей заподозрили в «посягательстве на территориальную целостность» страны и распространении антисемитских высказываний.

Ранее неизвестные разграбили храм УПЦ в Донецкой народной республике (ДНР).