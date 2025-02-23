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Неизвестные украли колокола из храма УПЦ в Красноармейске

Вандалы разгромили и разграбили храм УПЦ в Красноармейске
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Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

В Красноармейске на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) неизвестные устроили погром в храме канонической Украинской православной церкви. Об этом УПЦ сообщила в своем Telegram-канале.

«Ночью вандалы осквернили храм в честь святого Николая Чудотворца в Покровске (украинское название Красноармейска. — «Газета.Ru», — говорится в посте.

В УПЦ рассказали, что злоумышленники выломали двери храма, украли подсвечники и колокола и разгромили алтарь.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной радой в августе прошлого года. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, которые связаны с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Хотя УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с РПЦ, положения документа все равно позволяют объявить ее нелегитимной. Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

Ранее на Украине запретили любые контакты с РПЦ без спецразрешения.

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