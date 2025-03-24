В Санкт-Петербурге предложили создать реестр баров с ночной продажей алкоголя

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили создать реестр заведений, которые имеют право торговать алкоголем ночью. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст проекта «О внесении изменений в закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».

Власти хотят запретить продажу алкогольных напитков в период с 22:00 до 11:00. Исключение, согласно проекту, коснется ресторанов, которые соответствуют критериям: наличие кухни, мест для посетителей и не менее пяти сотрудников. В таких заведениях смогут продавать спиртное в том числе в ночное время.

При этом власти рассматривают полный запрет ночной продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров. Для этого планируют создать открытый реестр заведений, имеющих право на продажу спиртных напитков в ночные часы.

До этого сообщалось, что Минсельхоз России поддержал предложение об установлении 20% минимальной доли российских вин для заведений общественного питания и розничной торговли. Законопроект о доле российского вина в ресторанах Минпромторг РФ подготовил в конце прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут ввозить вино из Боливии.