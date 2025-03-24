В Россию начнут ввозить вино из Боливии

В Россию будут импортировать вино из Боливии. Один из крупных российских поставщиков алкоголя -— ООО «Норден групп» получил декларацию о соответствии для ввоза вин из южноамериканской страны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на реестр Росаккредитации.

«Импортер алкоголя ООО «Норден групп» получил декларацию о соответствии на поставку вин из Боливии, включая продукцию от производителей Kuhlmann & Cia, Arpay S.R.L. и Saiv. Объемы поставок не уточняются», — говорится в материале.

Однако по оценкам экспертов, вина из Боливии не займут большую нишу на российском рынке, поскольку потребитель не знаком с этой продукцией. А стоимость, в свою очередь, может быть выше среднего из-за особенностей производства и логистических сложностей, таких как отсутствие выхода к морю. По предварительным подсчетам, стоимость одной бутылки объемом 0,7 литра может составить примерно 700 рублей.

В конце февраля этого года в России определили самый популярный алкогольный напиток — им оказалось пиво. Этот напиток составил 58% продаж алкоголя в России в январе и феврале 2025 года.

Ранее врач рассказала, что вино и пиво являются пребиотиками.