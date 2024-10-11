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В России предложили установить обязательную долю отечественного вина в меню ресторанов

Минпромторг рекомендовал установить долю вин России в ресторанах в размере 20%

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Shyripa Alexandr/Shutterstock/FOTODOM

Обязательная доля вина, произведенного в России, может составит 20% в меню и винных картах ресторанов с 1 марта 2025 года. Такой законопроект, опубликованный на официальном портале проектов нормативных правовых актов, подготовил Минпромторг РФ.

Аналогичную квоту ведомство рекомендовало установить в торговых залах розничных магазинов. Нововведение в случае одобрения будет также касаться игристого вина и крепленого.

Авторы законопроекта отмечают, что такой шаг необходим для роста конкурентоспособности российских вин. Кроме того, это позволит улучшить их продвижение, поскольку в сфере общественного питания доминируют иностранные бренды, подчеркнули в Минпромторге.

До этого исследовательский центр «Позиция» выяснил: каждый пятый опрошенный считает, что хорошие российские вина сложно купить — их очень мало на полках магазинов. 18% респондентов отметили, что отдельные марки российских вин почти невозможно найти в их городе, они всегда в дефиците. Если в ЦФО и ближайших регионах доля недовольных ассортиментом покупателей не превышает 38%, то на Дальнем Востоке она составляет больше 55%.

Ранее россиян предупредили о губительном влиянии алкоголя на здоровье кишечника.

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