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Минсельхоз поддержал идею установить минимальную долю российского вина в ресторанах

ТАСС: Минсельхоз поддержал установление минимальной доли вина РФ в ресторанах
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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Минсельхоз России поддержал предложение об установлении 20% минимальной доли российских вин для заведений общественного питания и розничной торговли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С учетом наблюдающейся динамики в этом году потенциал для увеличения производства российского вина очевиден», — сказали в Минсельхозе РФ.

Законопроект о доле российского вина в заведениях Минпромторг РФ подготовил в конце прошлого года.

Аналогичную квоту ведомство рекомендовало установить в торговых залах розничных магазинов. Нововведение в случае одобрения будет также касаться игристого вина и крепленого.

Авторы законопроекта отмечали, что такой шаг необходим для роста конкурентоспособности российских вин. Кроме того, это позволит улучшить их продвижение, поскольку в сфере общественного питания доминируют иностранные бренды, подчеркивали в Минпромторге.

До этого исследовательский центр «Позиция» выяснил: каждый пятый опрошенный считает, что хорошие российские вина сложно купить — их очень мало на полках магазинов.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут ввозить вино из Боливии.

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