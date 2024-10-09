Россиянам оказалось трудно купить хорошие российские вина

Исследовательский центр «Позиция» провел всероссийский опрос, чтобы выяснить, знают ли россияне отечественные бренды вина, как изменилось их отношение к винам локального производства и сколько они готовы заплатить за качественные российские марки. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Каждый пятый опрошенный считает, что хорошие российские вина сложно купить — их очень мало на полках магазинов. 18% респондентов отметили, что отдельные марки российских вин почти невозможно найти в их городе, они всегда в дефиците. Если в ЦФО и ближайших регионах доля недовольных ассортиментом покупателей не превышает 38%, то на Дальнем Востоке она составляет больше 55%.

По данным исследования, на первом месте по популярности среди алкогольных напитков у россиян находятся вина, на втором — пиво и сидр, далее следуют крепкие алкогольные напитки. При этом каждый третий опрошенный сообщил, что в последнее время стал меньше покупать импортные вина, отдавая предпочтение российским маркам. Каждый восьмой участник исследования полностью перешел на российские бренды.

Большинство россиян (86%) сейчас покупает вина в магазинах у дома, в винных бутиках и гипермаркетах. Интересно, что жители южных регионов России любят покупать вина прямо у производителей, на заводе или в винодельне. Доля таких покупателей, согласно исследованию, составляет 5–6% в ЮФО и СКФО и стремится к нулю на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке.

Каждый третий респондент (29,5%) считает, что в России умеют делать качественные вина. 25% опрошенных отметили, что хорошие вина есть, но не у всех производителей. 19,5% участников исследования рассказали, что качественными для них являются только премиальные российские вина.

Большинство россиян (73%) отметило, что оптимальная цена для российского вина — не более 1 тысячи рублей. За премиальные марки 64% опрошенных готовы заплатить до 2 тысяч рублей за бутылку.



Также исследователи узнали, насколько хорошо россияне знакомы с локальными винными брендами. Жители западных и центральных регионов России смогли назвать больше российских винных марок, чем в других регионах. Тем не менее только треть россиян знает более пяти российских винных брендов. В топ-5 наиболее известных марок вошли «Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо», «Массандра», «Цимлянские вина», «Солнечная Долина».

Ранее россиян предупредили о губительном влиянии алкоголя на здоровье кишечника.