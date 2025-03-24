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Самая высокая женщина МИД России умерла в возрасте 100 лет

Скончалась самая высокая женщина МИД Галина Петухова
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Совет ветеранов района Арбат ЦАО города Москвы/VK

В Москве на 101-м году жизни умерла самая высокая сотрудница министерства иностранных дел России Галина Петухова. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Тело Галины Павловны нашли в ее квартире на улице Смоленской в районе Арбата. По данным Telegram-канала, у нее остановилось сердце.

Галина Петухова работала в секретариате МИД СССР В.М. Молотова и отделе стран Среднего Востока. Она дважды находилась в длительных заграничных командировках в посольстве Советского Союза в Ливане, в том числе и во время гражданской войны в этой стране.

В народе Галину Павлову называли самой высокой женщиной МИД, ее рост был 184 сантиметра. В прошлом году Петуховой перед 100-летним юбилеем присвоили звание «Почетный работник МИД России».

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