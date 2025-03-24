Самая высокая женщина МИД России умерла в возрасте 100 лет

В Москве на 101-м году жизни умерла самая высокая сотрудница министерства иностранных дел России Галина Петухова. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Тело Галины Павловны нашли в ее квартире на улице Смоленской в районе Арбата. По данным Telegram-канала, у нее остановилось сердце.

Галина Петухова работала в секретариате МИД СССР В.М. Молотова и отделе стран Среднего Востока. Она дважды находилась в длительных заграничных командировках в посольстве Советского Союза в Ливане, в том числе и во время гражданской войны в этой стране.

В народе Галину Павлову называли самой высокой женщиной МИД, ее рост был 184 сантиметра. В прошлом году Петуховой перед 100-летним юбилеем присвоили звание «Почетный работник МИД России».

22 марта стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Ей было 85 лет. В последнее время актриса находилась на паллиативном лечении и практически не вставала с кровати. По словам ее дочери Марии Голубкиной, у звезды «Гусарской баллады» было два онкологических заболевания, а также болезнь Паркинсона.

Ранее Михаила Боярского экстренно госпитализировали из-за болезни сердца.